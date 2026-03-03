Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TPAO iki ilde petrol aramaya devam edecek
Giriş Tarihi: 3.03.2026 08:45 Son Güncelleme: 3.03.2026 08:46

TPAO iki ilde petrol aramaya devam edecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) iki ilde petrol aram süresi uzatıldı.

AA
TPAO iki ilde petrol aramaya devam edecek
  • ABONE OL

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta bulunan 2 sahası için petrol arama ruhsatı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır'da 30 bin 533 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin 23 Ocak 2028'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan 46 bin 17 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahası için verilen petrol arama ruhsatının süresi de 4 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
ARKADAŞINA GÖNDER
TPAO iki ilde petrol aramaya devam edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz