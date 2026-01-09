TPAO ile EXXON hidrokarbon arayacak

Türkiye'nin enerji devi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ABD'li petrol firması ExxonMobil'in iştiraki Osso arasında Karadeniz ve Akdeniz'de ortaklaşa hidrokarbon arama ve sondaj çalışmaları yapılması için işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye ve ABD'li enerji devleri denizlerdeki petrol ve doğalgazın çıkarılması için stratejik bir işbirliğine gitti.

YENİ KEŞİFLERİN ÖNÜ AÇILACAK

TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile ExxonMobil adına Başkan Yardımcısı John Ardill arasında İstanbul'da imzalanan protokole ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şunları kaydetti: "Milli petrol şirketimiz TPAO ile ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları kapsayan petrol ve doğalgaz sektöründe bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı. Derin deniz arama ve sondajındaki teknik yeteneklerimizi, ExxonMobil'in uluslararası deneyimiyle birleştirerek, operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve yeni keşiflerin önünü açmayı hedefliyoruz. Enerjide bağımsız bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda, uluslararası iş birlikleriyle kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor ve bölgemizin enerji merkezi olma yolunda ilerliyoruz."

İSRAİL VE RUM TEKELİ KIRILACAK

Türkiye Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin yanı sıra filosuna Yıldırım ile Çağrı Bey gemilerini de yeni kattı. 6 sondaj 2 de sismik gemi ile birlikte Türkiye denizlerde hakimiyetini artırdı. Söz konusu anlaşma ile uzunca süredir Akdeniz'de İsrail ve Yunanistan destekli Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı olarak yürüttüğü çalışmalara ilişkin uluslararası bir ittifak kurulmuş oldu. Exxon ile TPAO artık Akdeniz'de birlikte boy gösterecekler.

KARADENİZ'DE İLK HEDEF 4 TRİLYON METREKÜP

ÖTE yandan Karadeniz'de Türkiye halihazırda 785 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfi gerçekleştirirken, 2026'da ise açılacak 6 yeni keşif kuyusunda yine hidrokarbon aranacak. Filoya yeni katılan Yıldırım da önümüzdeki aylarda Karadeniz'e çıkacak ve böylece büyüklüğü uzmanlarca 4 trilyon metreküp olarak varsayılan gazın keşfi için çalışmalar ortaklaşa yürütülecek.