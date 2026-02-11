Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TPAO, Libya’da deniz ve karada 2 saha kazandı
Giriş Tarihi: 11.02.2026 15:14 Son Güncelleme: 11.02.2026 15:15

TPAO, Libya’da deniz ve karada 2 saha kazandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Libya’daki hidrokarbon arama ihalesinde deniz ve karada 2 saha kazandı

AA
TPAO, Libya’da deniz ve karada 2 saha kazandı
  • ABONE OL

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Libya'nın 17 yıl aranın ardından çıktığı 22 sahada hidrokarbon arama ve işletme ihalesinde, biri açık deniz biri de karada olmak üzere 2 sahayı kazandı.

İhale sonuçlarının açıklandığı törene Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman ve çok sayıda uluslararası enerji şirketi temsilcisi katıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı İhale Heyeti, TPAO'nun C3 kara sahasını, ortağı İspanyol Repsol ile kazandığını duyurdu.

Heyet, TPAO'nun O7 deniz sahasını da Repsol ile Macaristan merkezli MOL ortaklığında kazandığını açıkladı.

Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, 17 yılın ardından ilk kez geçen yıl 11'i karada, 11'i denizde olmak üzere 22 blokta petrol ve doğal gaz arama ve üretim ihalesine çıktığını duyurmuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TPAO, Libya’da deniz ve karada 2 saha kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz