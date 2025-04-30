TPAO Macaristan’da arama ve üretim yapacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Macaristan'ın MOL şirketi arasında petrol arama ve üretim faaliyetine ilişkin anlaşma imzalandı. Anlaşmanın iki ülkenin iş birliğine katkı sağlayacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte MOL ve TPAO Karadeniz sahalarında bir ortaklık geliştirebilir. İki ülke arasındaki ilişkiler Afrika'dan Asya ve Orta Doğu'ya kadar birçok ülkede inşallah daha da gelişecek" dedi. TPAO ve MOL arasında imzalanan petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin imtiyaz anlaşmasının ardından konuşan Bayraktar, TPAO'nun Avrupa'daki ilk yatırımıyla iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade etti. Bayraktar, "İki ülkenin benzer zorluklarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Türkiye ve Macaristan önemli ölçüde dışarıdan ithal ettiği enerji kaynaklarına bağlı. Özellikle iki gün önce Batı Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisi bize bir kez daha enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi" diye konuştu.

BELİRSİZLİKLER VAR

Küresel enerji güvenliğinde belirsizlikler olduğuna işaret eden Bayraktar "Özellikle ticaret politikalarında, gümrük tarifelerinde birçok yeni gelişmenin yaşandığı bu dönemde, enerji güvenliği daha çok önem arz ediyor. Enerjide dışa bağımlı ülkeler olarak, biz de sizlerle birlikte bu problemlerinize çözüm üretmek için politikalar geliştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin son yıllarda özellikle petrol ve doğalgaz aramacılığında yeni bir sayfaya geçtiğini vurgulayan Bayraktar, "2026 ve 2028'de hayata geçirdiğimiz projelerin diğer ayaklarını tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.



TÜRKİYE'SİZ OLMAZ

MACARİSTAN Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da, "Sorunlar ve problemler, Macaristan ve Türkiye'nin iş birliğini güçlendiriyor. Son dönemde büyük başarı elde ettik. Bugün artık Macaristan'ın enerji hizmetinin güvenliği Türkiye olmadan söz konusu olmuyor" dedi.



KAPASİTEMİZİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

BAYRAKTAR, enerji güvenliğinin ülkelerin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesi için en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu çerçevede enerji kaynaklarını çeşitlendirme, doğal gaz, petrol ve elektrikte altyapıyı güçlendirme konusunda yatırımlar yaptığına işaret etti. Bayraktar, "Sınırımızdaki ülkelerle enterkonnekte kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.