TPAO’nun 2 şehirdeki sahaları kamulaştırılacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adıyaman ile Kırklareli-Edirne sınırlarındaki sahalarında petrol ve doğal gaz çalışmaları için kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan istimlak kararıyla, TPAO'nun başvurusu üzerine kamu yararı gözetilerek bazı parsellerin kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Buna göre, Adıyaman Merkez ilçesindeki çeşitli parseller, petrol işlemleri için gerekli olması ve rayiç bedelin üzerinde fiyat talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla alınamaması gerekçesiyle kamulaştırılacak.

Ayrıca Kırklareli ve Edirne sınırlarındaki TPAO arama ruhsatında planlanan doğal gaz boru hattı için gerekli olan parsel de kamulaştırma kapsamına alındı. Kırklareli Babaeski ilçesindeki söz konusu parselin 983,14 metrekarelik kısmı acele el koyma kararıyla kamulaştırılacak.

MAPEG, kamulaştırmanın enerji altyapısı ve kamu yararı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.