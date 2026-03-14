TPAO’nun Diyarbakır’daki petrol arama sahası genişletildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin önemli bir karar alındı. Petrol arama sahasının genişletilmesine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

DİYARBAKIR'DAKİ ARAMA SAHASINA YENİ ALANLAR EKLENDİ

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan karara göre, TPAO'nun Diyarbakır ilinde sahip olduğu 10 bin 243 hektarlık AR/TPO/K/L46-d4 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasına yeni alanlar eklendi.

Bu kapsamda 44 bin 851 hektarlık L46-d1, d2 ve d3 paftaları mevcut ruhsat sahasına ilave edilerek arama alanı önemli ölçüde genişletildi.

BAZI PETROL ARAMA RUHSATLARI İÇİN SÜRE UZATMA BAŞVURUSU

TPAO'nun ayrıca bazı petrol arama ruhsatlarının sürelerinin uzatılması için de başvuru yaptığı bildirildi.

Buna göre;

AR/TPO/K/F18-d3 pafta numaralı petrol arama ruhsatının 31 Mayıs 2026 tarihinden itibaren,

AR/TPO/K/F17-a pafta numaralı ruhsatın 21 Mayıs 2026 tarihinden itibaren,

AR/TPO/K/F19-b1 ve b4 pafta numaralı petrol arama ruhsatlarının ise 24 Kasım 2026 tarihinden itibaren

iki yıl süreyle uzatılması için başvuruda bulunuldu.

ADIYAMAN'DA KUYUNUN YOL GÜZERGAHI İÇİN KAMULAŞTIRMA TALEBİ

Şirket ayrıca Adıyaman'da yürütülen arama faaliyetleri kapsamında yeni bir başvuruda bulundu. Buna göre TPAO, AR/TPO/K/M40-d pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılması planlanan "Boyalı-3" kuyusunun lokasyon yolu için gerekli bazı taşınmazların kamulaştırılması amacıyla 4 Şubat 2026 tarihinde başvuru yaptı.

Kararla birlikte bölgede petrol arama çalışmalarının kapsamının genişletilmesi ve yeni sondaj faaliyetlerinin hız kazanması bekleniyor.