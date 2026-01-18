Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 370 bini aştı

Türkiye'de trafiğekayıtlıelektrikliotomobilsayısı,2025 itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaşıkyüzde 102 artarak 370 bin 591'e yükseldi.Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobilsayısı 2015'te yalnızca 565'ti. Geçenyıl trafiğe kayıtlı otomobil sayısı ise 17milyon 373 bin 581 olarak hesaplandı.Elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarınında artmasıyla beraber son yıllardaönemli ölçüde artış gösterdi. Sözkonusu artışta, Türkiye'nin otomobiliTogg'un piyasaya girmesi ve kullanıcıtercihlerinin bu yöne kayması da etkilioldu. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerinsayısı, 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken,2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'teise 391 bin 296 olarak kayıtlara geçti.