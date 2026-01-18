Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 370 bini aştı

Türkiye'de trafiğe
kayıtlı
elektrikli
otomobil
sayısı,
2025 itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaşık
yüzde 102 artarak 370 bin 591'e yükseldi.
Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil
sayısı 2015'te yalnızca 565'ti. Geçen
yıl trafiğe kayıtlı otomobil sayısı ise 17
milyon 373 bin 581 olarak hesaplandı.
Elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının
da artmasıyla beraber son yıllarda
önemli ölçüde artış gösterdi. Söz
konusu artışta, Türkiye'nin otomobili
Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı
tercihlerinin bu yöne kayması da etkili
oldu. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin
sayısı, 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken,
2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te
ise 391 bin 296 olarak kayıtlara geçti.