Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 370 bini aştı

Giriş Tarihi: 18.01.2026

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 102 artarak 370 bin 591'e yükseldi. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015'te yalnızca 565'ti. Geçen yıl trafiğe kayıtlı otomobil sayısı ise 17 milyon 373 bin 581 olarak hesaplandı. Elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da artmasıyla beraber son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak kayıtlara geçti.

