Trafik Tamamlayıcı Sorumluluk Sigortası daha kapsamlı bir güvence sağlıyor

Müşteri odaklı yenilikçi yaklaşımıyla portföyünü geliştirmeyi sürdüren Ray Sigorta, sektörde bir ilke daha imza atıyor. Ray Sigorta'nın müşterileriyle buluşturduğu Trafik Tamamlayıcı Sorumluluk Sigortası, standart sorumluluk çerçevesinin ötesine geçerek, kazalarda zorunlu trafik sigortasının kapsamında olmayan ve ek maliyet yaratan durumlara karşı geliştirdiği ürün ile, sigortalılara daha kapsamlı bir güvence sağlarken, acentelere de müşterilerine daha güçlü bir çözüm önerisi sunma imkânı veriyor. Ray Sigorta geliştirdiği Trafik Tamamlayıcı Sorumluluk Sigortası, sigortalının kusurlu olduğu kazalarda karşı tarafa ilişkin İMM kapsamındaki tazminat yükümlülüğünü; buna bağlı ortaya çıkabilecek çekici giderini, ikame araç giderini ve karşı aracın ticari faaliyette bulunuyor olması halinde kazanç kaybını poliçe limit ve şartları dahilinde karşılayan genişletilmiş bir sorumluluk sigortası niteliği taşıyor. Sektörde ilk kez sunulan teminat kapsamıyla dikkat çeken ürün, kaza sonrası oluşabilecek mali sonuçlara karşı daha bütüncül bir güvence yaklaşımı sunuyor. Hem sigortalılar hem de aracılarımız için sahada karşılığı olan, güncel ihtiyaçlara cevap veren çözümler sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, şunları söyledi: "Ray Sigorta olarak ürün ve hizmet tarafında müşterilerin değişen beklentilerine daha hızlı yanıt veren bir yapı kurmaya odaklanırken, dağıtım kanallarında da değer ve güven odaklı büyümeyi önceliklendiriyoruz. Sigortacılıkta bizim için asıl değer, müşterinin hayatında gerçek bir karşılığı olan çözümler geliştirebilmek. Oto branşlarında rekabet yoğunlaştı. Ancak biz sürdürülebilir ilkelerimizden ödün vermeden, sadece fiyatla değil hizmet kalitesi ve yenilikçi ürünlerle rekabet gücümüzü büyütmeyi tercih ediyoruz. Trafik Tamamlayıcı Sorumluluk Sigortamızla, müşterilerimizin güncel ihtiyaçlarına bütüncül bir yanıt üretirken, trafikte risklere karşı daha güçlü şekilde korunmasını hedefliyoruz. Sektörde bir ilke daha imza atan bu yenilikçi ürünle 'farklı bir sigorta' anlayışımızı ürün tarafında somutlaştırıyor ve sektörde çıtayı yukarı çekmeye devam ediyoruz."

