Trafikteki 10 araçtan 7’si kaskosuz

Trafikte bulunan 10 aracın neredeyse 7'si kaskosuz yola çıkarken, bu durum kış aylarında artan trafik kazaları nedeniyle krize dönüştü. Trafik kazalarında kabahatli olan taraf eğer kaskosu bulunmuyorsa kendi aracının hasar onarımını cebinden karşılamak zorunda kalıyor. Garanti kapsamında olmadığı için sanayide oto tamircilerin kapısını çalan bu kişiler artan yedek parça fiyatları ve işçilik maliyetleri nedeniyle yüksek faturalarla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca trafik sigortasının karşı tarafın hasarını 400 bin liraya kadar karşılaması da kazada suçsuz olan tarafı da mağdur ediyor. Vatandaşların trafik sigortası gibi zorunlu tutulmadığı için yaptırmak istemediği kaskolar can yakmaya başladı. Trafikte 32.5 milyonu aşkın araç bulunurken 2025 yılının 11 ayında bu araçların yalnızca 8.7 milyonu kasko poliçesi yaptırdı. Bu araçlar için toplam düzenlenen poliçe tutarı 126 milyar TL olurken, ortalama poliçe prim tutarı ise 14 bin 600 TL oldu. Yani şu an trafikteki 10 aracın sadece 3'ünde kasko poliçesi bulunuyor ve bunların kaza durumunda zararları sigorta şirketlerince ödeniyor. Geri kalan araçlar ise olası bir kaza durumunda kusurlu olmaları halinde kendi aracının hasarını ve karşı tarafın hasarının trafik sigortası kapsamı dışında kalan kısmını ceplerinden ödemek zorunda kalıyor.

ARTIŞ YÜZDE 15 CİVARINDA OLACAK

Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ayhan Çalık, geçtiğimiz yıla oranla sigorta prim tutarlarının ortalama yüzde 15 civarında artmasını beklediklerini, araç tipine göre farklılık göstermekle birlikte ortalama kasko ücretlerinin ise 17 bin lira seviyelerinde gerçekleşeceğini anlattı. Çalık, araç sahiplerinin büyük oranda kasko yaptırmamaları nedeniyle olası bir kaza durumunda çok büyük maddi külfetlerle karşılaştıklarını söyledi. Sigorta şirketlerinin hasar tespiti için ekspertizleri kendilerinin görevlendirmesi neticesinde sorunlar yaşandığını anlatan Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu, ise "Ekspertiz mesela sigorta şirketine az masraf çıkması için tamir edilmeyecek kısımlara bile tamirat yazıyor. Bu sefer onarınca yenisi gibi olmadığı için vatandaş ile oto tamirci karşı karşıya kalıyor. Veya sigortacıların çalıştığı merdiven altı yedek parça üreticilerinden eşdeğer adı altında orijinal olmayan ürünler getirilerek bunların takılması isteniyor. Bu sorunları Hazine Bakanlığı'na ilettik. Şimdi bakanlık ekspertizler için havuz sistemi çalışıyor. Uygulama hayata geçerse sigorta şirketlerinin istediği ekspertiz değil, havuzdan görevlendirilen ekspertizler hasar tespitinde görev alacak" dedi.