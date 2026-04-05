Trakya’dan 199,7 milyon dolar ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay bölgede en çok ihracat 176 milyon 900 bin 250 dolar ile Tekirdağ'dan gerçekleştirildi.

Bölgede 11 milyon 843 bin 660 dolarla Kırklareli ikinci sırada, 11 milyon 31 bin 190 dolarlık ihracatla Edirne üçüncü sırada yer aldı.

Sektörel bazda Tekirdağ'dan en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe 58 milyon 25 bin 500 dolarlık dış satım yapıldı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ise Kırklareli'nden 6 milyon 67 bin 520 dolar, Edirne'den 3 milyon 27 bin 740 dolarlık ürün ihraç edildi.

Tekirdağ'dan geçen ay en fazla ihracat Almanya'ya, Kırklareli'nden Gana'ya, Edirne'den de Bulgaristan'a yapıldı.