Transit ticarete vergi avantajı

GELİR İdaresi Başkanlığı'nın 'Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren hastane, tıp merkezi, poliklinik, diyaliz merkezi gibi sağlık kuruluşları, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren kurumlar vergisi istisnasından yararlanamayacak. Serbest bölgelerde üretim yapan işletmeler için uygulanan kurumlar vergisi istisnası da genişletildi. Yurt dışından alınan malların Türkiye'ye giriş yapmadan üçüncü ülkelere satılması ya da yurtdışındaki alıcı ve satıcılar arasındaki ticarete aracılık edilmesi sonucu elde edilen kazançların yüzde 95'i kurumlar vergisinden istisna edilecek.