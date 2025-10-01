TROY’dan tüketiciye büyük destek

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, 67 milyon kart sayısı ve yüzde 20'i aşan pazar payı ile her geçen gün kullanımını artırırken, düzenlediği son kampanya ile mevcut kullanıcılarına 67 milyar TL, eklenecek yeni kart sahipleri ile ise tüketicilere toplamda 100 milyar liraya yakın destek sağlayacak. 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olan, mağaza veya online fark etmeksizin tüm market alışverişlerini kapsayan kampanya boyunca, TROY bireysel kart kullanıcıları her market alışverişinde yüzde 10, toplamda 1.000 TL'ye kadar nakit iade kazanabiliyor.

ALT LİMİT YOK

Herhangi bir harcama alt limiti bulunmayan ve kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli kart fark etmeden tüm TROY logolu bireysel kartlar için geçerli olan kampanyadan faydalanmak için vatandaşların, kullandıkları TROY kartı sağlayan banka veya elektronik para kuruluşunun uygulaması veya diğer yöntemleri üzerinden kampanya katılım teyidini iletmesi gerekiyor. Bu katılım teyidi ile birlikte kullanıcılar ekim ayı boyunca TROY kart ile yaptıkları her market alışverişinden, toplamda en fazla 1.000 TL olmak üzere, yüzde 10 nakit iade kazanacak ve bu iadeler hizmet aldıkları banka veya elektronik para kuruluşuna göre değişen tarihlerde olmakla birlikte kasımda içinde kartlarına yansımış olacak.

YENİ KARTLARDA GEÇERLİ

Halihazırda TROY logolu kartı bulunmayanlar vatandaşlar da yeni kart temin ederek kampanyadan yararlanabilecek. Kullanıcıların TROY logolu kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kart temin etmek için hizmet aldıkları banka veya elektronik para kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. TROY, 2026'da Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından hayata geçirildi. BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, her 100 liralık alışverişin 20 lirasının TROY'la gerçekleştirildiğini ifade etmişti. Deniz hedeflerine ilişkin olarak, "Kısa vadede her kart kullanıcısının cebinde bir TROY kart olmasını ve gerçekleştirilen her 4 işlemden en az birinin TROY ile gerçekleşmesini hedefliyoruz. Orta vadede ise hedefimiz sektör lideri olmak" dedi.

GÜNDE 40 MİLYON İŞLEM

Türkiye'de toplam kredi kartı sayısı 137 milyon, banka kartlarının sayısı 215 milyon, ön ödemeli kartların sayısı ise 105 milyona ulaştı. Temmuzda günlük 70 milyar liralık, aylık ise 2.16 trilyon liralık kartlı işlem gerçekleştirildi. İnternetten yapılan ödemeler toplam kartlı harcamaların yüzde 30'unu oluştururken, dükkân içinde her 5 ödemenin 4'ü temassız yapılıyor. Geçen yıl 15 trilyona ulaşan kartlı işlemlerin hacmi, gayrisafi yurtiçi hasılanın üçte biri büyüklüğüne erişti. Gün içinde ortalama 40 milyon, saatte ise 1.6 milyon işlem yapılıyor.