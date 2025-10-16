Trump: Çin ile ticaret savaşındayız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve tarifelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, birkaç hafta içinde yapacağı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soruya, "Şu anda Çin ile ticaret savaşı içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı" yanıtını verdi.

Gümrük vergilerinin savunma ve ulusal güvenlik için önemli bir araç olduğunu kaydeden Trump, kendisinden önceki yönetimlerin tarifeleri kullanma gereği duymadığını söyledi. Gümrük vergilerinin büyük gelir getirmesinin yanı sıra barışın korunmasını da sağladığını vurgulayan Trump, savaşları bitirmesinde tarifelerin doğrudan sorumlu olduğunu bildirdi.