Trump Fed başkanını bugün açıklıyor! İşte Powell’ın yerine geçecek en güçlü isim

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için kararı merak konusu olmayı sürdürüyor. Trump, doların yeni patronu olacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını duyurdu.
TRUMP, FED BAŞKANINI BUGÜN AÇIKLIYOR
Fed başkanı adayını hangi gün duyuracağının sorulması üzerine Trump, bugünü kastederek "yarın (cuma) sabah" yanıtını verdi.
LİSTEDE 4 ADAY VAR
Fed başkan adaylığı için bugüne kadar 4 aday ön plana çıktı.
Powell'ın yerine geçecek 4 isim şu şekilde:
İŞTE EN GÜÇLÜ ADAY
ABD basınında konuya yakın kaynaklar Trump yönetimi Kevin Warsh'ı ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki başkanı olarak aday göstermeye hazırlandığı açıkladı.