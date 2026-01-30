Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Trump Fed başkanını bugün açıklıyor! İşte Powell'ın yerine geçecek en güçlü isim
Giriş Tarihi: 30.01.2026 09:16 Son Güncelleme: 30.01.2026 09:32

ABD Başkanı Donald Turmp, faiz kararı nedenyile sert eleştirilerde bulunduğu Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek ismi bugün açıklayacağını söyledi. Trump yönetiminin doların patronunun yerine göstereceği en güçlü aday belli oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için kararı merak konusu olmayı sürdürüyor. Trump, doların yeni patronu olacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını duyurdu.

TRUMP, FED BAŞKANINI BUGÜN AÇIKLIYOR

Fed başkanı adayını hangi gün duyuracağının sorulması üzerine Trump, bugünü kastederek "yarın (cuma) sabah" yanıtını verdi.

LİSTEDE 4 ADAY VAR

Fed başkan adaylığı için bugüne kadar 4 aday ön plana çıktı.

Powell'ın yerine geçecek 4 isim şu şekilde:

  • BlackRock A.Ş.'tan Rick Rieder,
  • Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett,
  • Fed Valisi Christopher Waller
  • Eski vali Kevin Warsh

İŞTE EN GÜÇLÜ ADAY

ABD basınında konuya yakın kaynaklar Trump yönetimi Kevin Warsh'ı ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki başkanı olarak aday göstermeye hazırlandığı açıkladı.

