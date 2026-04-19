Trump İran’ı tehdit etti: Enerji santrallerini vururuz

Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti. Trump, açıklamasında Tahran yönetiminin masadaki anlaşmayı geri çevirmesi halinde İran'a ait enerji nakil hatlarını ve köprüleri vurabileceklerini açıkladı.

Trump, İslamabad'da gerçekleştirilmesi planlanan müzakereler öncesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ateş açtığını iddia ederek bu durumun mevcut ateşkes anlaşmasının "tam bir ihlali" olduğunu ifade etti. Hedef alınan gemiler arasında Fransa ve Birleşik Krallık ile bağlantılı deniz araçlarının da bulunduğunu ileri süren Trump'ın bu iddiaları henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Donald Trump paylaşımında, "İran dün Hürmüz Boğazı'nda mermi sıkmaya karar verdi - Ateşkes Anlaşmamızın Tam Bir İhlali! Bunların çoğu bir Fransız Gemisine ve Birleşik Krallık'tan bir Şilebe yöneltildi. Bu hiç hoş değildi, değil mi?" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en kritik su yollarından biri olma özelliğini koruyan Hürmüz Boğazı'ndaki her türlü gerginlik küresel ekonomi için ciddi riskler barındırıyor. İran'ın kendi eylemleriyle ABD öncülüğündeki ablukayı fiilen güçlendirdiğini savunan Trump, geçiş yolunun kapanmasının Washington'dan ziyade Tahran'a zarar verdiğini dile getirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerine devam eden Trump, "Bilmeden bize yardım ediyorlar ve kapalı geçiş nedeniyle kaybedenler onlar, günde 500 Milyon Dolar!" açıklamasında bulundu.