Trump konuştu piyasalar ‘oh’ çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan çatışmanın yakında sona erebileceğine yönelik açıklaması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Trump'ın bir televizyon röportajında savaşın "neredeyse tamamen sona erdiğini" ve askeri operasyonun başlangıçta öngörülen 4-5 haftalık takvimin çok ötesine geçildiğini söylemesi, enerji ve finans piyasalarında hızlı bir toparlanma dalgası yarattı.

BIST 13.100'Ü GEÇTİ

Açıklamanın ardından ABD borsaları kayıplarını telafi etti. Gün içinde yüzde 1.5'e kadar gerileyen S&P 500 endeksi günü yüzde 0.8 yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul da BIST 100 endeksi yeni işlem gününe güçlü bir yükselişle başladı. Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve petrol fiyatlarında görülen geri çekilme, Borsa İstanbul'da özelikle banka hisseleri öncülüğünde yükselişi hızlandırdı. Endeks 13 bin 100 puanın üstüne çıktı.

PETROL YÜZDE 25 DÜŞTÜ

Enerji piyasasında ise savaşın yarattığı sert fiyat hareketi kısmen geri çekildi. Çatışmanın ilk günlerinde hızla yükselen brent petrol fiyatı, Trump'ın açıklamalarının ardından dün 90 doların altını da gördü. Pazartesi günü Brent petrol yaklaşık 36 dolarlık işlem aralığı ile 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana en geniş fiyat bandını kaydetmişti. Savaşın başladığı 3 Mart'tan bu yana Brent petrol fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. 3 Mart'ta yaklaşık 81.4 dolar seviyesinde bulunan fiyat, 9 Mart'ta gün içinde 119.5 dolar ile zirveyi gördü. Petrolde önceki gün görünen zirve fiyatına göre geri çekilme yüzde 25'e ulaştı. Jeopolitik gelişmeler güvenli liman varlıklarda da hareket yarattı. Altının ons fiyatı, önceki seansta yaşanan düşüşü telafi ederek yüzde 0.9 yükselişle 5.180 dolar seviyesine çıktı. Kripto para piyasasında da risk iştahının arttığı görüldü. Bitcoin 70 bin doların üzerine çıktı.