Trump Powell kavgası büyüyor

Faizi yeteri kadar indirmediği gerekçesiyle Başkan Donald Trump'ın hedef tahtasına koyduğu ABD Merkez Bankası (Fed), soruşturma şokuyla sarsıldı. ABD'de federal savcılar, Fed'in Washington DC'deki genel merkez binasında yürütülen ve maliyeti 2.5 milyar doları bulan yenileme çalışmalarıyla ilgili cezai soruşturma başlattı. ABD'de Fed'e yönelik başlatılan cezai soruşturma, para politikasının siyasi müdahalelerden bağımsızlığına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Fed Başkanı Jerome Powell, sürecin faiz politikaları üzerinden yürütülen bir baskının parçası olduğunu savundu. Trump ise Adalet Bakanlığı'nın Fed üzerindeki soruşturmasına dair hiçbir bilgisi olmadığını belirterek, bu konuya karışmadığını açıkladı.

POWELL: FAİZ BASKISI

Fed Başkanı Jerome Powell, olası bir iddianamenin, yönetimin merkez bankasının faiz kararlarını etkilemeye yönelik baskıları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Trump yönetiminin daha önce Fed'e yönelik sert eleştirileri, dolar üzerindeki güveni zayıflatan önemli unsurlar arasında yer almıştı. Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurdu. Powell, demokraside hukukun üstünlüğüne ve hesap verebilirliğe derin bir saygı duyduğunu vurgulayarak, "Hiç kimse, Fed başkanı da dahil olmak üzere kanunların üstünde değildir. Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı. Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şöyle devam etti: "Cezai suçlama tehdidi, Fed'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

ALTIN VE GÜMÜŞ UÇTU

Altın ve gümüş, ABD Adalet Bakanlığı'nın Fed'i cezai soruşturmayla tehdit etmesinin kurumun bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırması ve İran'da şiddetlenen protestoların etkisiyle rekor seviyeye çıktı. Altında yeni rekor 4 bin 610 dolar olurken, gümüş de 85.5 dolarla zirve yaptı. İç piyasada da gram altın 6 bin 340 liraya çıktı. Dolar tüm para birimleri karşısında değer kaybederken, Yuan 32 ayın zirvesine çıktı.