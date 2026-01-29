Trump Powell’ı topa tuttu: Fed faizleri hemen düşürmeli, ABD zarar ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı faiz indirimi konusunda bir kez daha sert sözlerle eleştirdi. Trump, Powell'ın faizleri düşürmeyi reddetmesinin ABD ekonomisine ve ulusal güvenliğe zarar verdiğini savundu.

POWELL DA YÜKSEK FAİZİN GEREKSİZLİĞİNİ KABUL ETTİ

Trump, yaptığı açıklamada, enflasyonun artık bir sorun ya da tehdit olmaktan çıktığını Fed Başkanı'nın da kabul ettiğini öne sürerek, buna rağmen faizlerin yüksek tutulmasının "hiçbir gerekçesi olmadığını" ifade etti. Yüksek faiz politikasının ABD'ye her yıl "yüzlerce milyar dolarlık gereksiz faiz yükü" getirdiğini vurgulayan Trump, bu maliyetin tamamen önlenebilir olduğunu belirtti.

ABD DÜNYANIN EN DÜŞÜK FAİZ ORANIAN SAHİP OLMALI

Tarifeler sayesinde ABD'ye büyük miktarda sermaye girişi olduğunu savunan Trump, bu koşullar altında ülkenin dünyanın en düşük faiz oranına sahip olması gerektiğini dile getirdi. Birçok ülkenin düşük faizli ve güçlü ekonomiler olarak görülmesinin, ABD'nin küresel finans sistemindeki rolü sayesinde mümkün olduğunu ileri süren Trump, bu ülkelerin ABD ile ticarette hâlâ fazla verdiklerini, ancak bunun geçmişe kıyasla daha sınırlı kaldığını söyledi.

DERHAL FAİZLER DÜŞMELİ

Trump, tarifelerin ABD'ye milyarlarca dolar kazandırdığını ve ülkeyi yeniden "güçlü ve etkili" hale getirdiğini ifade ederek, ABD'nin finansal ve ekonomik gücüyle orantılı olarak diğer ülkelerden daha düşük faizle borçlanması gerektiğini savundu. Fed'e çağrıda bulunan Trump, faizlerin derhal ve kayda değer biçimde düşürülmesini istedi.

Trump şunları kaydetti:

"Jerome "Çok Geç" Powell bir kez daha faizleri düşürmeyi reddetti; oysa faizleri bu kadar yüksek tutması için kesinlikle hiçbir gerekçesi yok. Ülkemize ve ulusal güvenliğimize zarar veriyor. Artık enflasyonun bir sorun ya da tehdit olmadığını bu aptal bile kabul ediyorken, şu anda çok daha düşük bir faiz oranına sahip olmamız gerekirdi.

Tamamen gereksiz ve yersiz faiz giderleri nedeniyle Amerika'ya her yıl yüzlerce milyar dolara mal oluyor. Tarifeler sayesinde ülkemize akan devasa para miktarı göz önüne alındığında, dünyadaki herhangi bir ülkeden daha düşük faiz oranına sahip olmalıyız.

Bu ülkelerin çoğu, düşük faizli, nakit üreten makineler olarak görülüyor; zarif, sağlam ve birinci sınıf sayılıyorlar. Ancak bu durum yalnızca ABD buna izin verdiği için mümkün. Onlardan alınan tarifeler bize milyarlarca dolar kazandırırken, yine de çoğu ülke — çok daha küçük olsa da — güzel, geçmişte istismar edilmiş ülkemizle ticarette fazla vermeye devam ediyor.

Başka bir deyişle, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere karşı çok nazik, kibar ve yumuşak davrandım. Sadece kalemi bir kez oynatsam, ABD'ye milyarlarca dolar daha girer ve bu ülkeler Amerika'nın sırtından değil, eski usul kendi emekleriyle para kazanmaya geri dönmek zorunda kalır.

Umarım hepsi, büyük ülkemizin onlar için neler yaptığını takdir ediyordur; gerçi birçoğu takdir etmiyor. Fed faizleri kayda değer biçimde düşürmeli, hemen!

Tarifeler Amerika'yı yeniden güçlü ve kudretli hale getirdi; dünyadaki herhangi bir ülkeden çok daha güçlü ve kudretli. Bu güce — hem finansal hem de diğer alanlarda — uygun olarak, dünyadaki herhangi bir ülkeden daha düşük faiz oranları ödemeliyiz!"