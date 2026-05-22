Trump yönetiminden kuantum teknolojilerine stratejik yatırım hamlesi

Trump yönetimi, büyüyen kamu yatırım portföyünü genişleterek kuantum bilişim sektörüne yönelik yeni bir program başlattı. Perşembe günü duyurulan program kapsamında, seçilen şirketlere devlet desteği sağlanırken karşılığında hisse alınacağı ifade edildi.

Karar, ticari uygulanabilirliği konusunda tartışmalar devam etse de yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği kuantum teknolojilerinin artık ABD'nin stratejik sektörleri arasında değerlendirildiğini gösterdi. Böylece kuantum bilişim; yarı iletkenler, çelik, nükleer enerji ve nadir toprak elementleri gibi kritik alanlarla birlikte stratejik yatırım kapsamına dahil edilmiş oldu.

Trump yönetimi son dönemde yaptığı yatırımlarda özellikle ulusal güvenlik vurgusunu ön plana çıkarıyor. Yönetim, bu yatırımları hem stratejik sektörleri güçlendiren hem de uzun vadeli ekonomik kazanç sağlayan araçlar olarak değerlendiriyor.

Bu süreçte daha önce US Steel'in Nippon Steel tarafından satın alınmasına verilen onay sırasında "Golden Share" modeli uygulanmıştı. Ayrıca nükleer enerji şirketi Westinghouse'ta yüzde 8 oranında pay alınmıştı.

Yönetimin en dikkat çeken yatırımlarından biri ise Intel oldu. Geçen yıl ağustos ayında açıklanan yatırım sonrasında şirket hisselerinde güçlü yükseliş yaşanırken, ABD'nin henüz realize edilmemiş kazancının 40 milyar doların üzerine çıktığı belirtildi.

Trump da geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ABD halkının yapılan yatırımlarla önemli bir ekonomik avantaj elde ettiğini savundu.

