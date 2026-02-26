Trump yönetimine ’tarife’ itirazı! Gümrük vergisi iadesi için 1800’ü aşkın şirket dava açtı

TARİFELER HAZİNEYE 130 MİLYAR DOLAR KAZANDIRDI

Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan analize göre, söz konusu tarifeler yürürlükte kaldıkları yaklaşık 10 aylık dönemde ABD Hazinesine en az 130 milyar dolar gelir sağladı. Ancak Yüksek Mahkemenin iptal kararının ardından, bu vergileri ödeyen şirketler yargı yoluna gitmeye başladı.

ŞİRKETLER HIZLI GERİ ÖDEME TALEP EDİYOR

Karar öncesinde hazırlık yapanlar da dahil olmak üzere en az 1.800 şirket, ödedikleri tarifelerin iadesi için dava açtı. Şirket avukatları, hükümetin tahsil edilen tüm vergileri hızlı biçimde iade etmesini zorunlu kılacak bir mahkeme kararı talep ederken, Trump yönetiminin bu başvurulara ilk resmi yanıtını hafta sonuna kadar vermesinin beklendiği ifade edildi.