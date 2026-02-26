Trump yönetimine ’tarife’ itirazı! Gümrük vergisi iadesi için 1800’ü aşkın şirket dava açtı

ABD Yüksek Mahkemesinin, Başkan Donald Trump döneminde uygulanan gümrük vergilerini hukuka aykırı bulmasının ardından, federal hükümetten geri ödeme talebiyle dava açan şirketlerin sayısının 1.800'ü geçti.
TARİFELER HAZİNEYE 130 MİLYAR DOLAR KAZANDIRDI
Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan analize göre, söz konusu tarifeler yürürlükte kaldıkları yaklaşık 10 aylık dönemde ABD Hazinesine en az 130 milyar dolar gelir sağladı. Ancak Yüksek Mahkemenin iptal kararının ardından, bu vergileri ödeyen şirketler yargı yoluna gitmeye başladı.
ŞİRKETLER HIZLI GERİ ÖDEME TALEP EDİYOR
Karar öncesinde hazırlık yapanlar da dahil olmak üzere en az 1.800 şirket, ödedikleri tarifelerin iadesi için dava açtı. Şirket avukatları, hükümetin tahsil edilen tüm vergileri hızlı biçimde iade etmesini zorunlu kılacak bir mahkeme kararı talep ederken, Trump yönetiminin bu başvurulara ilk resmi yanıtını hafta sonuna kadar vermesinin beklendiği ifade edildi.
YÜZ BİNLERCE İTHALATÇI ETKİLENDİ
ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) biriminin mahkemeye sunduğu belgelere göre, 10 Aralık 2025 itibarıyla en az 301 bin ithalatçı, daha sonra iptal edilen tarifelere tabi tutuldu. Bu kapsama yalnızca şirketlerin değil, yurt dışından doğrudan ürün alarak gümrük vergisi ödeyen bazı bireylerin de girdiği kaydedildi.
DAVALAR YILLARCA SÜREBİLİR
Uzmanlar, geri ödeme talepleriyle açılan davaların sonuçlanmasının birkaç yılı bulabileceğini değerlendiriyor. Bu süreçte federal mahkemelerin, hem iade kapsamını hem de geri ödemelerin nasıl ve ne hızda yapılacağını netleştirmesi bekleniyor.
İLK FEDEX DAVA AÇMIŞTI
ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx de Yüksek Mahkemenin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açan şirketler arasında yer aldı.
TRUMP'IN YENİ TARİFE HAMLESİ
BD ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta aldığı kararda, Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA), Başkan'a tek başına gümrük vergisi koyma yetkisi vermediğine hükmetti.
Bu kararın hemen ardından Başkan Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzaladı. Trump, 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak bu küresel tarife oranının yüzde 15'e çıkarılacağını duyurdu.