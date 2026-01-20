Trump, yüzde 81’i buzla kaplı Grönland adasını neden istiyor?

Danimarka'ya bağlı Grönland, belgesellerde karşımıza çıkan bir ada ülkesi olmasının ötesinde kritik madenleri ve nadir toprak elementleri bakımdan dünyanın sayılı bölgeleri arasında. Madencilik faaliyetlerine toplumsal muhalefetin yüksek olduğu adada bulunan element kapasitesinin Çin'den sonra dünyada ikinci olduğu söyleniyor. Sadece 56 bin 580 kişinin yaşadığı bölgenin zenginliği Trump'ın dikkatinden kaçmadı. Peki, ABD Başkanı'nın tüm Avrupa'yı karşısına almasının haklı bir sebebi var mı?

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, Trump'ın ilk ve ikinci başkanlık dönemlerinde sık sık gündeme geldi. Adaya sahip olmak isteyen Trump, buna karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine yüzde 25 gümrük tarifesi uygulama tehdidinde bulundu.

Avrupa Komisyonu tarafından 2023 yılında yapılan bir araştırmada 34 mineralden 25'inin Grönland adasında bulunduğu belirlendi. Buna karşın özerk bölgede bu madenleri çıkaracak alt yapı eksikliği söz konusu ekonomisini temelini balıkçılık faaliyetlerinin oluşturduğu Grönland'de 100 kilometreden daha az yol olduğu ifade ediliyor.

ÇİN'DEN SONRA DÜNYADA İKİNCİ OLABİLİR

Ada nadir toprak elementleri bakımdan gerekli araştırma çalışmaların yapılması halinde Çin ile yarışabilecek seviyede zenginliği sahip. Özerk bölgede 1,5 milyon tonluk kanıtlanmış rezerv bulunuyor.

Ülkede nadir toprak elementler ile ayını bölgede yer alan uranyum yatakları ile biliniyor. Ancak yerli halk, uranyum madenciliğine muhalefet ediyor. Bu nedenle 2021 yılında uranyum madenciliğine yönelik yasa yeniden yürürlüğe girdi.

Bakır yatakları ile beraber grafit, galyum, tungsten, çinko, altın, gümüş ve demir cevheri gibi madenlerin de yataklarına ev sahipliği yapıyor. Pillerde kullanılan grafit, elektronik cihazlar için önemli bir mineral.

GRÖNLAND'DA HANGİ NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ BULUNUYOR?

GRAFİT

Grafilt ve grafit şisti adanın en çok dikkat çeken minerallerinden. Elektrikli araç bataryalarında ve çelik üretiminde kullanılan grafit elektronik aletler için de önemli bir rol oynuyor.

BAKIR

Bakır yatakları bakımından da zengin olan bölgede sınırlı arama faaliyetleri söz konusu.

NİKEL

Bölgede nikel varlığının oldukça fazla olduğu biliniyor. Nikel madeni para yapımında ulaştırma, havacılık gibi alanlar başta olmak üzere pek çok endüstriyel alanda kullanılıyor.

ÇİNKO

Çinko ülkenin kuzey bölgelerinde yer alıyor. Çinko genellikle otomotiv endüstrisinde kullanılıyor.

Öte yandan Grönland adası altın ve elmas yatakları ile de dikkat çekiyor. Demir cevheri, titanyum, vanadyum, tungsten gibi minerallere de ev sahipliği yapıyor.

GRÖNLAND HAMLESİ GÜVENLİK STRATEJİSİNİN BİR PARÇASI MI?

Öte yandan kuzey kutbunda yer alan Arktik bölgesinde Rusya, ABD, Kanada ve Grönland'ın toprağı var. Rusya'nın bölgede ağırlığını artırmasına karşılık ABD'nin Grönland'a hâkim olması haritayı tamamen değiştirebilir. Bununla beraber bölgede iklim değişikliği nedeniyle sular hızla sınıyor ve buzullar çözülüyor. Isınan sular sayesinde madenlere erişim ve balıkçılık faaliyetlerinin çok daha kolay yapılmasının önü açılıyor.