Trump’ın açıklaması değerli metalleri sarstı! Altın ve gümüşte sert düşüş!

TRUMP'IN AÇIKLAMASI PİYASALARI SARSTI

Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları piyasalarda tansiyonu yükseltti. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, İran'ın müzakerelerde "çok geç olmadan ciddi olması gerektiğini" ifade etti.

ABD ile İran arasında olası barış görüşmelerine ilişkin çelişkili açıklamalar da belirsizliği artırarak finansal piyasalarda dalgalanmayı tetikledi.