Haberler Ekonomi Haberleri Trump'ın açıklaması değerli metalleri sarstı! Altın ve gümüşte sert düşüş!
Giriş Tarihi: 26.03.2026 16:21

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları değerli metallerde tansiyonu yükseltti. Altın fiyatları bugün yüzde 2'ye varan düşüş yaşadı. Gümüş ise yüzde 6'dan fazla eridi.

Küresel piyasalarda değerli metaller, artan jeopolitik gerilimin etkisiyle perşembe günü sert düşüş yaşadı. Özellikle gümüşteki kayıp dikkat çekerken, altın ve diğer metallerde de satış baskısı görüldü.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI PİYASALARI SARSTI

Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları piyasalarda tansiyonu yükseltti. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, İran'ın müzakerelerde "çok geç olmadan ciddi olması gerektiğini" ifade etti.

ABD ile İran arasında olası barış görüşmelerine ilişkin çelişkili açıklamalar da belirsizliği artırarak finansal piyasalarda dalgalanmayı tetikledi.

ABD'DEN "YENİ SEÇENEKLER" MESAJI

ABD Savunma Bakanlığı'nın İran'a yönelik "nihai darbe" seçeneklerini değerlendirdiğine ilişkin haberler de risk algısını güçlendirdi. Bu gelişmeler, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT KAYIP

Değerli metallerde son fiyatlamalar şöyle:

Gümüş: %6,03 düşüşle 66,96 dolar/ons
Altın: %1,89 düşüşle 4.421,28 dolar/ons
Platin: %2,97 düşüşle 1.882,36 dolar/ons
Paladyum: %2,96 düşüşle 1.367,48 dolar/ons

GÜVENLİ LİMANLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Normal şartlarda jeopolitik risklerin artmasıyla yükselmesi beklenen değerli metallerdeki bu düşüş, son dönemde sıkça görülen "ters fiyatlama" davranışının devam ettiğine işaret ediyor.

Uzmanlara göre bu durumun arkasında:

  • Likidite ihtiyacı nedeniyle satışlar
  • Kâr realizasyonu
  • Artan volatilite nedeniyle pozisyon kapatma

gibi faktörler bulunuyor. Bu da değerli metallerin kısa vadede klasik "güvenli liman" refleksinin dışında hareket edebildiğini gösteriyor.

