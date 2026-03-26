Trump’ın açıklaması değerli metalleri sarstı! Altın ve gümüşte sert düşüş!

Küresel piyasalarda değerli metaller, artan jeopolitik gerilimin etkisiyle perşembe günü sert düşüş yaşadı. Özellikle gümüşteki kayıp dikkat çekerken, altın ve diğer metallerde de satış baskısı görüldü.
TRUMP'IN AÇIKLAMASI PİYASALARI SARSTI
Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları piyasalarda tansiyonu yükseltti. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, İran'ın müzakerelerde "çok geç olmadan ciddi olması gerektiğini" ifade etti.
ABD ile İran arasında olası barış görüşmelerine ilişkin çelişkili açıklamalar da belirsizliği artırarak finansal piyasalarda dalgalanmayı tetikledi.
ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT KAYIP
Değerli metallerde son fiyatlamalar şöyle:
Gümüş: %6,03 düşüşle 66,96 dolar/ons
Altın: %1,89 düşüşle 4.421,28 dolar/ons
Platin: %2,97 düşüşle 1.882,36 dolar/ons
Paladyum: %2,96 düşüşle 1.367,48 dolar/ons
GÜVENLİ LİMANLAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Normal şartlarda jeopolitik risklerin artmasıyla yükselmesi beklenen değerli metallerdeki bu düşüş, son dönemde sıkça görülen "ters fiyatlama" davranışının devam ettiğine işaret ediyor.
Uzmanlara göre bu durumun arkasında:
gibi faktörler bulunuyor. Bu da değerli metallerin kısa vadede klasik "güvenli liman" refleksinin dışında hareket edebildiğini gösteriyor.