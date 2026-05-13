Trump’ın ’Altın Kubbe’ projesinin maliyeti 1,2 trilyon dolara kadar çıkabilir

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl projeyi ilk kez duyururken maliyetin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını ifade etmişti. Ancak CBO'nun değerlendirmesine göre, sistemin 20 yıllık geliştirme, konuşlandırma ve bakım süreçleriyle birlikte toplam maliyeti yaklaşık 1,2 trilyon dolara kadar çıkabilir.

Raporda, harcamaların büyük bölümünü çok katmanlı füze savunma sistemleri, uzay tabanlı erken uyarı ve takip teknolojileri ile araştırma-geliştirme faaliyetlerinin oluşturacağı belirtildi. Ayrıca Kongre'nin bugüne kadar projeye yaklaşık 24,4 milyar dolarlık kaynak ayırdığı ifade edildi.

Trump'ın "Altın Kubbe" planı, kara, deniz ve uzayda konuşlandırılacak ileri teknoloji unsurların entegre edildiği, uzay tabanlı sensörler ve önleyici sistemleri de içeren yeni nesil bir savunma ağı olarak tanımlanıyor. Projenin, Trump'ın görev süresi dolmadan hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör