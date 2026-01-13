Trump’ın Powell soruşturmasına eski Fed başkanlarından tepki

ABD Merkez Bankası (Federal Reserve - Fed) bağımsızlığı, ekonomik istikrar açısından kritik öneme sahiptir. Fed'in eski başkanları, Jerome Powell'a yönelik cezai soruşturmanın merkez bankası bağımsızlığını tehdit ettiğini açıkladı.

BERNANKE, GREENSPAN VE YELLEN'DAN TARİHİ DESTEK

Eski Fed başkanları Ben Bernanke, Alan Greenspan ve Janet Yellen ile eski Hazine bakanları Timothy Geithner, Jacob Lew, Henry Paulson ve Robert Rubin, Fed'in bağımsızlığına yönelik ortak bir açıklama yaptı.

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞININ EKONOMİK ÖNEMİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fed'in bağımsızlığı ve kamuoyunun bu bağımsızlığa ilişkin algısı, Kongre'nin Fed'e verdiği fiyat istikrarı, maksimum istihdam ve uzun vadeli ılımlı faiz oranları hedeflerinin gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere ekonomik performans açısından kritik öneme sahiptir."

PARA POLİTİKASI VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Fed Başkanı Powell'a bildirilen cezai soruşturmanın, merkez bankası bağımsızlığını zayıflatmaya yönelik benzeri görülmemiş bir girişim olduğu vurgulandı. Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Para politikası, kurumsal yapısı zayıf olan gelişmekte olan piyasalarda bu şekilde oluşturulur ve bu enflasyon ve ekonomilerin genel işleyişi açısından son derece olumsuz sonuçlar doğurur. Hukukun üstünlüğünü en büyük gücü olarak gören ve ekonomik başarısının temelini buna dayandıran ABD'de bunun yeri yoktur."

POWELL'A YÖNELİK CEZAİ SORUŞTURMA SÜRECİ

Fed Başkanı Jerome Powell, Adalet Bakanlığı'nın Fed'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini duyurdu. Celp, Powell'ın geçen yıl haziran ayında Senato Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı cezai iddianame tehdidi içeriyor.

Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu belirtti. Powell, Fed başkanı dahil hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir."

POWELL'DAN SİYASİ BASKI UYARISI

Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in **para politikası kararları** olduğunu öne süren Powell şu görüşleri paylaştı:

"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in **faiz oranlarını** Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

Powell, görevini siyasi baskıdan ve kayırmacılıktan uzak bir şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlamaya odaklanarak yerine getirdiğini vurgulayarak, bu ilkelere bağlı kalmaya devam edeceğini bildirdi.