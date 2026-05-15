Trump’ın yüz milyonlarca dolarlık yatırımı ortaya çıktı

ABD Kamu Etiği Ofisi (OGE) tarafından yayımlanan mali beyanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yılın ilk aylarında yüz milyonlarca dolarlık menkul kıymet işlemi gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

OGE'nin yayımladığı ve 2026'nın ilk dönemini kapsayan iki ayrı mali beyanda, teknoloji ve finans sektörünün önde gelen şirketlerine ait varlıklarda yoğun işlem yapıldığı görüldü.

TEKNOLOJİ VE FİNANS HİSSELERİNE 220 MİLYON DOLAR

Beyanlarda, Microsoft, Meta, Oracle, Broadcom, Bank of America ve Goldman Sachs gibi büyük şirketlerin menkul kıymetlerine yönelik çok sayıda alım ve satım işlemi yer aldı.

Mali beyanlarda kesin rakamlar yerine geniş işlem aralıkları kullanıldığı için toplam hacmin yaklaşık 220 milyon dolar ile 750 milyon dolar arasında olduğu tahmin edildi.

NVİDİA VE APPLE ALIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Belgelerde, Nvidia ve Apple hisseleri ile S&P 500 fonuna yönelik 1 ila 5 milyon dolar arasında alımlar öne çıktı.

Buna karşılık Microsoft, Amazon ve Meta hisselerinde ise 5 milyon dolar ile 25 milyon dolar arasında değişen satış işlemleri bildirildi.

BELEDİYE TAHVİLLERİ DE BEYANLARDA YER ALDI

Teknoloji ve finans hisselerinin yanı sıra farklı eyaletlere ait belediye tahvillerine yönelik alım ve satım işlemleri de mali beyanlarda dikkati çekti.

ABD'de başkan ve başkan yardımcısı dahil olmak üzere mali bildirim yükümlülüğü bulunan üst düzey hükümet yetkilileri, belirli tutarın üzerindeki işlemlerini OGE'ye bildirmek zorunda bulunuyor.

Ancak yayımlanan beyanlarda yalnızca işlem hacmi aralıkları yer alırken, işlemlerin hangi fiyatlardan yapıldığı, kar-zarar durumu ya da varlıkların doğrudan mı yoksa profesyonel yönetilen hesaplar aracılığıyla mı alındığına ilişkin detaylar paylaşılmadı.

