Trump’tan çiftçilere 12 milyar dolar destek

ABD Başkanı Donald Trump, Tarım Bakanı Brooke Rollins, Hazine Bakanı Scott Bessent, bazı Kongre üyeleri ile sektör temsilcilerinin katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında çiftçilere yönelik destek paketini açıkladı.

Amerikalı çiftçileri korumak ve Amerikalı tüketiciler için fiyatları düşürmek için harekete geçtiklerini belirten Trump, ABD'nin tarifelerden elde ettiği yüz milyarlarca doların küçük bir kısmını çiftçilere ekonomik destek olarak sağlayacaklarını söyledi.

Trump, "Bu parayı, Amerikan çiftçilerine 12 milyar dolarlık ekonomik destek sağlamak için kullanacağız." dedi.