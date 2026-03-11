Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Trump'tan ‘Hürmüz Boğazı’ açıklaması
Giriş Tarihi: 11.03.2026 08:33 Son Güncelleme: 11.03.2026 08:34

Trump'tan ‘Hürmüz Boğazı’ açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, “İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

DHA
Trump’tan ‘Hürmüz Boğazı’ açıklaması
  • ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin, İran'a ait 10 faal olmayan mayın döşeme gemisini 'tamamen imha ettiğini' bildirdi.

Trump, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse ve elimizde bununla ilgili hiçbir rapor yoksa, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayın döşenmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacak" ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'tan ‘Hürmüz Boğazı’ açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz