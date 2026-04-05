Haberler Ekonomi Haberleri Trump’tan Hürmüz tehdidi: Salı günü cehennemi yaşayacaksınız
Giriş Tarihi: 5.04.2026 16:09

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden İran'ı tehdit etti.

DHA
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini ekleyerek, "Salı günü İran'da hem 'Enerji Santrali Günü' hem de 'Köprü Günü' olacak. Şu lanet olası Boğaz'ı açın, yoksa cehennemi yaşayacaksınız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin sanal medya hesabından İran'ı hedef alan yeni bir açıklama yaptı. Paylaşımında İran'ın altyapı tesislerini hedef alacağı imasında bulunan Trump, "Salı günü İran'da hem 'Enerji Santrali Günü' hem de 'Köprü Günü' olacak. Bunun bir benzeri daha olmayacak! Şu lanet olası Boğaz'ı açın sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşayacaksınız - sadece izleyin! Allah'a hamdolsun" ifadelerini kullandı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
