Trump’tan piyasalara garip mesaj: Doları yoyo gibi oynatabilirdim

Giriş Tarihi: 28.01.2026 09:00

ABD Başkanı Donald Trump, doların harika durumda olduğunu ifade ederek isterse doların yoyo gibi oynatabileceğini söyledi.

DHA
ABD Başkanı Donald Trump, ABD dolarının çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini belirterek, "Dolar harika durumda" dedi.

DOLAR HARİKA GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa'da basın mensuplarına, ABD dolarının değerine ilişkin açıklamada bulundu. Doların fazla değer kaybettiğini düşünmediğini söyleyen Trump, "Hayır, bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Dolar harika gidiyor" diye konuştu.

Trump, Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiğini kaydetti. Trump, "Doları bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim" ifadesini kullandı.

