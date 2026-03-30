Trump’tan Rusya’ya sürpriz izin! Küba ablukası 730 bin varil petrol ile kırılacak

ABD, Karayipler ülkesi Küba'ya uyguladığı ablukaya rağmen, Rusya'ya ait bir tankerin ülkeye ham petrol teslim etmesine izin verdi.

TRUMP: BİRKAÇ VARİL BENİM İÇİN SORUN DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında yaptığı açıklamada, "Eğer bir ülke şu anda Küba'ya biraz petrol göndermek istiyorsa, bununla ilgili 'hiçbir sorunum yok' dedim." ifadelerini kullandı.

Trump, Küba yönetimini eleştirerek, "Kötü ve yozlaşmış bir liderliğe sahipler. Bir tanker dolusu petrol alıp almamaları önemli olmayacak." dedi.

730 BİN VARİLLİK SEVKİYAT YOLDA

ABD basınında yer alan haberlere göre, Rusya'ya ait ve yaklaşık 730 bin varil ham petrol taşıyan tankerinin hafta içinde Küba'nın kuzeyindeki Matanzas Limanı'na yanaşması bekleniyor.

Haberde, ABD Sahil Güvenliğine ait bölgede bulunan iki askeri geminin tankeri durdurabilecek konumda olduğu, ancak Washington yönetiminin bu yönde bir talimat vermediği aktarıldı.

ABLUKA POLİTİKASIYLA ÇELİŞEN ADIM

ABD yönetimi daha önce Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yönelik yaptırımları sıkılaştırmıştı. Trump, 30 Ocak'ta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngörmüştü.

Beyaz Saray, söz konusu kararın Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

KÜBA ENERJİ KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

Trump, 1 Şubat'ta Küba ile petrol tedarikine yönelik görüşmelerin başlatıldığını açıklamış, ancak Küba yönetimi bu iddiayı yalanlamıştı.

Enerji sıkıntısı yaşayan Küba'nın, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye soktuğu belirtiliyor.