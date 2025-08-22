TTK, Zonguldak’taki taş kömürü sahasını ihaleye çıkardı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü sınırları içinde bulunan K-5 numaralı taş kömürü sahası, hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla, 15 yıl süreyle işletmeye verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Gerçek ve tüzel kişilerin katılabileceği ihalede her üretim yılı için taahhüt üretim miktarı 6 bin ton, 15 yıllık sözleşme süresince de toplam üretim taahhüdü 90 bin ton olacak.

İstekliler, 15 yıl için taahhüt ettikleri toplam 90 bin ton üretim miktarıyla teklif ettikleri rödovans payının çarpımının en az yüzde 5'i oranında süresiz geçici teminatı teklifiyle birlikte verecek. Teklif edilen bedelin yüzde 5'inden az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak.

İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ve TTK Ankara Misafirhanesi adresinden 5 bin lira karşılığında temin edilebilecek.

İhale, 6 Ekim Pazartesi günü saat 13.30'da yapılacak.

Teklif zarfları, ihale gün ve saatine kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığının teklif alma birimine elden teslim edilebilecek veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebilecek.