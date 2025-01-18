TUA ile Axiom Space arasında yeni iş birliği anlaşması

TUA VE AXİOM SPACE'İN ORTAK HEDEFLERİ

Açıklamada, TUA ve Axiom Space arasındaki iş birliğinin temel hedefleri arasında, "Araştırma ve keşfetme amacıyla kullanılabilecek bir laboratuvar kurmak. Mikro yerçekimi ortamından yararlanan üretim tesisleri oluşturmak. Derin uzay görevleri için uzay malzemelerini test etmek ve teknolojileri doğrulamak için bir platform sağlamak. Alçak Dünya yörüngesinde (LEO) ulaşım, lojistik ve diğer hizmetler için bir merkez inşa etmek. İletişim ve gözlem için yeni platformlar geliştirmek. Profesyonel astronotlar için bir eğitim alanı oluşturmak" yer aldığı ifade edildi.

Bu hedefler doğrultusunda, Türkiye'de belirli modüllerin ortak üretilmesi hedeflenirken, bu çalışmanın Türk uzay sanayii için önemli kazançlar sağlayacağı ve sektörün uluslararası boyutta güçlenmesine katkı sunması amaçlanıyor.

İş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak, uzay teknolojileri alanında uluslararası iş birlikleriyle güçlü bir konuma doğru ilerlediklerini kaydetti. Kacır, Axiom Space ile imzalanılan bu Mutabakat Zaptı'nın Türk uzay sanayii için bir kilometre taşı olmanın yanında aynı zamanda bilim, teknoloji ve yenilikçi üretim kabiliyetlerimizi dünyaya tanıtma fırsatı olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE, YAKIN ZAMANDA YILLIK 1 TRİLYON DOLARA ERİŞECEK KÜRESEL UZAY EKONOMİSİNDEN DAHA FAZLA PAY ALACAK"

Bu iş birliğinin, Türkiye'nin küresel uzay ekosistemindeki rolünü güçlendirecek ve genç nesillerimizin uzaya olan ilgisini artırarak, onları bu büyük vizyonun birer parçası yapacağını söyleyen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Her iki tarafın da kabiliyetlerini ortak bir paydada birleştirdiği bir sinerji doğacak. Uzay teknolojisi, havacılık, tekstil, malzeme bilimi, ileri üretim, iletişim ve yaşam bilimleri gibi pek çok alanda karşılıklı iş birliğini beraberinde getirecek. Türkiye, gerçekleştireceğimiz projelerle, yakın zamanda yıllık 1 trilyon dolara erişecek küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacak. Havacılıkta muazzam bir ivme yakaladık. Uydu teknolojilerinde sayılı ülkeler arasına girmemizi sağlayacak projeler gerçekleştirdik. Atacağımız bu adımlarla uzay teknolojilerinde yeni kazanımlar elde etmeyi hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizin elde ettiği üretim ve mühendislik kapasitesinin böylesine önemli projelerde yer alması, teknolojik bağımsızlığımızı destekleyecek ve Türkiye'nin uzay alanında bir marka haline gelmesine katkı sağlayacak. Bu önemli birlikteliğin ülkemiz ve insanlık için hayırlı olmasını diliyorum."

"UZAY TEKNOLOJİLERİNDE ELDE EDECEĞİMİZ HER BİR KAZANIM ÜLKEMİZE KATMA DEĞER SUNACAKTIR"

TUA Başkanı Yusuf Kıraç ise Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında iş birliği sürdürülen Axiom Space ile Türkiye'nin uzay sanayiindeki gücünü uluslararası arenaya taşıyacak önemli bir adım attıklarını belirterek, "Türkiye Uzay Ajansı ile Axiom Space, kurulması planlanan Axiom Space Uzay İstasyonu ve diğer Axiom Space faaliyetlerinde yer alacak Türk uzay sanayii ekosistemi için potansiyel tedarik zinciri fırsatlarını araştırmak ve belirlemek amacıyla önemli bir iş birliğine imza atıyor. Bu anlaşma, sadece sanayimize yön vermekle kalmayacak; aynı zamanda gençlerimize uzayın sınırsız imkanlarını keşfetme fırsatı sunarak, onları geleceğin liderleri, mühendisleri ve bilim insanları olmaları için teşvik edecektir. Türkiye'nin inovasyon ve teknoloji üretimindeki yetkinliklerini uzay ekosistemine taşıyarak uluslararası arenada söz sahibi olmasını sağlayacaktır. Uzay teknolojilerinde elde edeceğimiz her bir kazanım hem bilimsel hem de ekonomik açıdan ülkemize katma değer sunacaktır. Bu süreçte, tüm paydaşlarımızı bu önemli yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.