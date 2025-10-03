TÜBİTAK’tan 21 milyon TL destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç araştırmacılar program çağrılarına başvuruların başladığını duyurdu. Buna göre üç yıl boyunca aylık 156 bin liraya kadar burs, 5 araştırmacıdan oluşan araştırma ekibindeki araştırmacılara aylık 36 bin 500 liraya kadar burs, 4 milyon 700 bin liraya kadar altyapı kurulum desteği, 2 milyon 400 bin liraya kadar proje ödenekleri yapılacak. Kacır, çığır açıcı bilimsel çalışmalarını Türkiye'de yürütmek isteyen araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından 21 milyon liraya varan destekler sağlandığını belirterek, dünyanın önde gelen üniversite, araştırma enstitüsü ve teknoloji şirketlerinde görev yapan bilim insanlarını Türkiye'ye davet etti. Çağrıya son başvuru tarihi ise 24 Kasım.