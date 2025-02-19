TÜBİTAK’tan girişimlere 900 bin lira yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı kapsamında bu yılın ilk çağrısının açıldığını belirterek, ülkede erken aşamadaki girişimlerin en büyük destekçisi konumundaki programla, ticarileşme potansiyeline sahip yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım yaparak Türkiye'nin yarınlarını inşa ettiğini söyledi. Kacır, "İş fikri başvuruları 7 Mart'a kadar 149 uygulayıcı kuruluşa yapılabilecek. Desteklenmeye hak kazanan girişimlere TÜBİTAK BiGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lirayı yatırım olarak aktaracağız" dedi.

6A SINIFI GEÇTİ

Bakan Kacır ayrıca Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ilk test yayınını başarıyla tamamladığını bildirdi. Öte yandan Kacır, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları "marketfiyati.org.tr" internet sitesini bir haftada 1 milyon 760 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.