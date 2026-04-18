TÜBİTAK’tan yerli teknoloji şovu

ANKARA'DA önceki gün başlayan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 19 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Fuarda TÜBİTAK, "Tam Bağımsız Türkiye" vizyonu doğrultusunda geliştirdiği stratejik projeleri tanıtıyor. Projelerin maketleri ise stantta ilgi çekiyor. Uzay teknolojileri alanında TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen projelerin maketleri fuarda ziyaretçilere tanıtılıyor. Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE, Türkiye'yi haberleşme uydusu üretebilen ülkeler arasına taşıyan TÜRKSAT 6A ve Milli Uzay Programı kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı fuarın öne çıkan projeleri arasında yer alıyor.

DÖNÜŞÜMÜN YERLİ GÜCÜ

Bilişim ve siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan TÜBİTAK BİLGEM, fuarda dijital dönüşüm çözümlerini sergiliyor. Türkiye'nin milli işletim sistemi Pardus ve siber güvenlik alanında geliştirilen ürünler ziyaretçilere tanıtılıyor. Ortaya çıkarılan yerli yazılım ekosistemiyle kamu ve özel sektörde dijital verimliliğin artırılması hedefleniyor.

ÇEVREDE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Çevreci ve sürdürülebilir teknolojiler geliştiren TÜBİTAK MAM, enerji verimliliğine yönelik projelerini fuara taşıdı. Su kaynaklarının etkin yönetimini sağlayan Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli, yerli enerji dönüşümüne katkı sağlayan PEM Elektrolizör Modül ve Bileşenleri ile Güç Kalitesi Çözümleyici sistemi dikkat çeken projeler arasında yer alıyor. Sanayide yeni bir yaklaşım sunan Ultrasound Destekli Hidrodinamik Kavitasyon Reaktörü de fuarda tanıtılan teknolojilerden biri. Meteoroloji alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan TÜBİTAK UME, fuarda yüksek hassasiyetli ölçüm teknolojilerini sergiliyor. Ziyaretçiler, Rubidyum Atomik Saat ve Stronsiyum Optik Örgü Saat prototiplerinin yanı sıra Atomik Spin Jiroskop ile 5 Delikli Pitot Tüp ve Basınç Ölçerler gibi ileri teknoloji çözümlerini inceleme fırsatı buluyor.