TÜİK açıkladı: Aralık ayı tarım enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %33,15 arttı, aylık %1,30 arttı.

Tarım-GFE'de (2020=100), 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %33,15 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,15 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,50 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %1,14 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %2,28 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %34,48 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %25,56 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %72,78 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %6,43 artış ile veteriner harcamaları oldu.