TÜİK açıkladı: Aralık ayı Tarım ÜFE belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı aralık ayı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre; Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %36,01 arttı, aylık %3,06 arttı.



Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %3,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,01 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,47 artış gerçekleşti.



Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,00 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,59 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %6,25 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %8,57 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %1,32 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %3,59 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %125,68 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %22,27 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.