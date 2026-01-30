TÜİK açıkladı: Aralık ayında ihracat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı aralık ayı Dış Ticaret İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre; Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %12,7, ithalat %10,7 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 artarak 26 milyar 373 milyon dolar, ithalat %10,7 artarak 35 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti.



OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE İHRACAT %4,4, İTHALAT %6,2 ARTTI



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,4 artarak 273 milyar 361 milyon dolar, ithalat %6,2 artarak 365 milyar 370 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ARALIK AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %14,6, İTHALAT %17,9 ARTTI



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Aralık ayında %14,6 artarak 21 milyar 706 milyon dolardan, 24 milyar 876 milyon dolara yükseldi.



Aralık ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %17,9 artarak 23 milyar 413 milyon dolardan, 27 milyar 614 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Aralık ayında 2 milyar 738 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %16,3 artarak 52 milyar 490 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %90,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARALIK AYINDA %5,6 ARTTI



Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6 artarak 8 milyar 811 milyon dolardan, 9 milyar 301 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Aralık ayında %72,7 iken, 2025 Aralık ayında %73,9'a yükseldi.



DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE %11,9 ARTTI



Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %11,9 artarak 82 milyar 232 milyon dolardan, 92 milyar 9 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Aralık döneminde %76,1 iken, 2025 yılının aynı döneminde %74,8'e geriledi.

ARALIK AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %93,2 OLDU



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Aralık ayında imalat sanayinin payı %93,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.



Ocak-Aralık döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.



ARALIK AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %65,4 OLDU



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Aralık ayında ara mallarının payı %65,4, sermaye mallarının payı %18,0 ve tüketim mallarının payı %16,2 oldu.



İthalatta, 2025 Ocak-Aralık döneminde ara mallarının payı %68,4, sermaye mallarının payı %15,0 ve tüketim mallarının payı %16,2 oldu.

ARALIK AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Aralık ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 760 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 583 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 564 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 336 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 259 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,4'ünü oluşturdu.



Ocak-Aralık döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 22 milyar 167 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 16 milyar 773 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 16 milyar 328 milyon dolar ile ABD, 13 milyar 232 milyon dolar ile İtalya ve 12 milyar 380 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,6'sını oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI



İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Aralık ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 649 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 738 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 3 milyar 22 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 21 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 617 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,2'sini oluşturdu.



Ocak-Aralık döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 49 milyar 576 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 42 milyar 373 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 30 milyar 110 milyon dolar ile Almanya, 18 milyar 80 milyon dolar ile ABD, 15 milyar 738 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,7'sini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %5,2 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat %5,2, ithalat %1,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,5, ithalat %7,0 arttı.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %6,3 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %6,3'tür. Ocak-Aralık döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,3'tür. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,8'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2025 YILI ARALIK AYINDA 24 MİLYAR 172 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Aralık ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %14,1 artarak 24 milyar 172 milyon dolar, ithalat %11,0 artarak 33 milyar 763 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Aralık ayında dış ticaret açığı %4,0 artarak 9 milyar 223 milyon dolardan, 9 milyar 591 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Aralık ayında %69,7 iken, 2025 Aralık ayında %71,6'ya yükseldi.

İHRACAT 2025 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 248 MİLYAR 768 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,8 artarak 248 milyar 768 milyon dolar, ithalat %7,0 artarak 344 milyar 45 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %13,5 artarak 83 milyar 911 milyon dolardan, 95 milyar 277 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Aralık döneminde %73,9 iken, 2025 yılının aynı döneminde %72,3'e geriledi.

Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %14,6'dır. Ocak-Aralık döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,8'dir. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,8'dir.