TÜİK açıkladı: Bitkisel üretimde artış bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Bitkisel Üretim 1.Tahminini yayımladı. Buna göre; Bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi.
Üretim miktarlarının, 2026 yılı ilk tahmininde bir önceki yıla göre tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) %12,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde %57,8 oranında artacağı tahmin edildi. Buna göre, yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75,4 milyon ton, sebzelerde 33,3 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 31 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörüldü.
TAHIL ÜRETİMİNİN 2026 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAĞI TAHMİN EDİLDİ
Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2026 yılında bir önceki yıla göre %21,7 oranında artarak yaklaşık 41,6 milyon ton olacağı tahmin edildi.
Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin %26,7 oranında artarak yaklaşık 22,8 milyon ton, arpa üretiminin %50,0 oranında artarak 9 milyon ton, çavdar üretiminin %12,3 oranında artarak 228,3 bin ton, yulaf üretiminin %4,3 oranında artarak 300 bin ton, mısır üretiminin ise %5,9 azalarak 8 milyon ton olacağı öngörüldü.
Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 510 bin ton, 210 bin ton ve 385 bin ton olacağı tahmin edildi. Yumru bitkilerden patatesin ise bir önceki yıla göre %3,1 oranında azalarak 6,2 milyon ton üretileceği tahmin edildi.
Yağlı tohumlardan soya üretiminin %12,7 oranında azalarak 129,9 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise %16,2 oranında artışla 2,3 milyon ton olacağı öngörüldü.
Şeker pancarı üretiminin %5,8 oranında artarak 22 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.
Sebze üretiminin 2026 yılında bir önceki yıla göre önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin edildi
Sebze ürünleri üretim miktarının 2026 yılında 33,3 milyon ton olacağı tahmin edildi.
Sebzeler grubu ürünlerinden hıyarda %8,8, kuru sarımsakda %17,5, salçalık kapya biberde %2,3 oranında üretim artışı; domateste %0,6, karpuzda %1,9, kuru soğanda %13,5 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi.
MEYVE ÜRETİMİNİN 2026 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAĞI TAHMİN EDİLDİ
Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2026 yılında bir önceki yıla göre %57,8 oranında artarak yaklaşık 31 milyon ton olacağı tahmin edildi.
Meyveler grubunda, bir önceki yıla göre elmada %93,6, çilekte %1,4, şeftalide %88,6, nektarinde %107,7, kirazda %255,7, üzümde %53,0 üretim artışı öngörüldü.
Turunçgil meyvelerinden mandalinada %46,3, portakalda %63,9, limonda %63,8 oranında üretim artışı öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta %62,2, cevizde %95,1, Antep fıstığında %113,6 oranında üretim artışı olacağı tahmin edildi.
Muz üretiminin geçen yıla göre %1,3 oranında azalacağı, zeytin üretiminin ise %55,7 oranında artacağı öngörüldü.