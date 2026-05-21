TÜİK açıkladı: Bitkisel üretimde artış bekleniyor

TAHIL ÜRETİMİNİN 2026 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAĞI TAHMİN EDİLDİ



Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2026 yılında bir önceki yıla göre %21,7 oranında artarak yaklaşık 41,6 milyon ton olacağı tahmin edildi.



Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin %26,7 oranında artarak yaklaşık 22,8 milyon ton, arpa üretiminin %50,0 oranında artarak 9 milyon ton, çavdar üretiminin %12,3 oranında artarak 228,3 bin ton, yulaf üretiminin %4,3 oranında artarak 300 bin ton, mısır üretiminin ise %5,9 azalarak 8 milyon ton olacağı öngörüldü.



Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 510 bin ton, 210 bin ton ve 385 bin ton olacağı tahmin edildi. Yumru bitkilerden patatesin ise bir önceki yıla göre %3,1 oranında azalarak 6,2 milyon ton üretileceği tahmin edildi.



Yağlı tohumlardan soya üretiminin %12,7 oranında azalarak 129,9 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise %16,2 oranında artışla 2,3 milyon ton olacağı öngörüldü.



Şeker pancarı üretiminin %5,8 oranında artarak 22 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.



Sebze üretiminin 2026 yılında bir önceki yıla göre önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin edildi



Sebze ürünleri üretim miktarının 2026 yılında 33,3 milyon ton olacağı tahmin edildi.



Sebzeler grubu ürünlerinden hıyarda %8,8, kuru sarımsakda %17,5, salçalık kapya biberde %2,3 oranında üretim artışı; domateste %0,6, karpuzda %1,9, kuru soğanda %13,5 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi.