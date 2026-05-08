TÜİK açıkladı: En yüksek getiri borsada!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 Nisan ayı verilerine göre;

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,05, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,04 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) %0,08, Euro %0,73, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,60, Amerikan Doları %1,80 ve külçe altın %6,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %1,05, Euro %1,69, DİBS %2,55, Amerikan Doları %2,75 ve külçe altın %7,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,00 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,65 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,25 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %32,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise %28,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %15,84, DİBS %9,40 ve mevduat faizi (brüt) %3,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %5,09 ve Amerikan Doları %8,69 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %12,53, DİBS %6,28 ve mevduat faizi (brüt) %0,31 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %7,80 ve Amerikan Doları %11,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

