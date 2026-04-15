Ekonomi Haberleri TÜİK açıkladı: Hizmet sektöründe artış
Giriş Tarihi: 15.04.2026 10:34

Hizmet üretim endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 1,2 artış gösterdi.

AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 ve gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,7 azalırken konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,5, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,6, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,4 artış kaydetti.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1,2 ARTTI

Hizmet üretim endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,2 yükseliş gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 geriledi, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 artış kaydetti.

