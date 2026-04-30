TÜİK açıkladı: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Mart’ta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Mart ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %35,94 arttı, aylık %4,06 arttı.



H-ÜFE 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %4,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,47 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,94 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,63 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %38,26 ARTTI



Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %38,26 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %32,31 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %32,54 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %40,30 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %36,52 artış, idari ve destek hizmetlerde %34,36 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %7,01 ARTTI



Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %7,01 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,78 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %1,86 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %4,19 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,92 artış, idari ve destek hizmetlerde %3,96 artış gerçekleşti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör