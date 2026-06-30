TÜİK açıkladı: Hizmet üretici fiyat endeksi Mayıs’ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %38,37 arttı, aylık %5,23 arttı.

H-ÜFE 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %5,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,34 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,52 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %41,27 ARTTI



Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %41,27 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %31,97 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %38,63 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %32,85 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %42,60 artış, idari ve destek hizmetlerde %36,18 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %3,38 ARTTI



Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %3,38 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %4,27 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %7,80 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %8,28 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %7,58 artış, idari ve destek hizmetlerde %6,73 artış gerçekleşti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör