TÜİK açıkladı: Hizmet üretim endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,6 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,3 AZALDI

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,7 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 azaldı.