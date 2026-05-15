TÜİK açıkladı: Hizmet üretim endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı mart ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Hizmet üretim endeksi yıllık %3,2 arttı.



Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %2,8 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %17,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %5,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri %1,8 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %4,7 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,5 ARTTI



Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,7 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,8 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %3,1 azaldı, gayrimenkul hizmetleri %1,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %2,1 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %0,8 arttı.

