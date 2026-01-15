TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi kasımda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı kasım ayı Hizmet üretim endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre; Hizmet üretim endeksi yıllık %4,0 arttı.

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,0 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,6 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %7,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %8,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri %3,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %1,7 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %5,1 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,2 ARTTI



Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,9 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,2 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %1,5 azaldı, gayrimenkul hizmetleri %3,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %1,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %0,1 arttı.