TÜİK açıkladı: İhracatta yüzde 22’lik artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayı Dış Ticaret İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre; Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %22,3, ithalat %3,1 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25 milyar 408 milyon dolar, ithalat %3,1 artarak 33 milyar 909 milyon dolar olarak gerçekleşti.



OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT %3,0, İTHALAT %4,3 ARTTI



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,0 artarak 88 milyar 665 milyon dolar, ithalat %4,3 artarak 125 milyar 803 milyon dolar olarak gerçekleşti.

NİSAN AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %23,6, İTHALAT %3,3 ARTTI



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Nisan ayında %23,6 artarak 19 milyar 228 milyon dolardan, 23 milyar 760 milyon dolara yükseldi.



Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %3,3 artarak 25 milyar 418 milyon dolardan, 26 milyar 245 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 2 milyar 486 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %12,0 artarak 50 milyar 5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %90,5 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA %29,8 AZALDI

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %29,8 azalarak 12 milyar 112 milyon dolardan, 8 milyar 500 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Nisan ayında %63,2 iken, 2026 Nisan ayında %74,9'a yükseldi.



DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE %7,3 ARTTI



Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %7,3 artarak 34 milyar 599 milyon dolardan, 37 milyar 137 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Nisan döneminde %71,3 iken, 2026 yılının aynı döneminde %70,5'e geriledi.

NİSAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,2 OLDU



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Nisan ayında imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.



Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

NİSAN AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %71,1 OLDU



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Nisan ayında ara mallarının payı %71,1, sermaye mallarının payı %13,8 ve tüketim mallarının payı %14,7 oldu.



İthalatta, 2026 Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı %71,3, sermaye mallarının payı %14,0 ve tüketim mallarının payı %14,2 oldu.

NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 113 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 591 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 453 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 357 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 39 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,7'sini oluşturdu.



Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 564 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 427 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 397 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 745 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 720 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,3'ünü oluşturdu.



EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKE ÇİN OLDU



İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 476 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 425 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 361 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 850 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 342 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,6'sını oluşturdu.



Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 17 milyar 643 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 512 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 8 milyar 980 milyon dolar ile Almanya, 6 milyar 531 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 541 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,5'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %11,6 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2026 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %11,6 arttı, ithalat %3,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2026 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %18,5 arttı, ithalat %0,4 azaldı.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,6 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır. Ocak-Nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,6'dır. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür.



Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,7'dir. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,5'tir. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,0'dır.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2026 YILI NİSAN AYINDA 23 MİLYAR 287 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Nisan ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %23,5 artarak 23 milyar 287 milyon dolar, ithalat %5,8 artarak 32 milyar 239 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Nisan ayında dış ticaret açığı %22,9 azalarak 11 milyar 614 milyon dolardan, 8 milyar 952 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Nisan ayında %61,9 iken, 2026 Nisan ayında %72,2'ye yükseldi.



İHRACAT 2026 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 81 MİLYAR 309 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak 81 milyar 309 milyon dolar, ithalat %5,2 artarak 119 milyar 194 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %8,2 artarak 35 milyar 27 milyon dolardan, 37 milyar 886 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Nisan döneminde %69,1 iken, 2026 yılının aynı döneminde %68,2'ye geriledi.

