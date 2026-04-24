TÜİK açıkladı: İnşaat sektörüne güven arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı nisan ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini yayımladı. Buna göre; Güven endeksi hizmet sektöründe %3,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe %1,8 azaldı, inşaat sektöründe %3,6 arttı.



Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %3,1 oranında azalarak 109,7 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,8 oranında azalarak 111,6 değerini ve inşaat sektöründe %3,6 oranında artarak 83,6 değerini aldı.

