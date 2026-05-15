TÜİK açıkladı: İnşaat üretim endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı İnşaat Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; İnşaat üretimi yıllık %1,2 azaldı



İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %8,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %0,9 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %4,5 AZALDI



İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,3 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %4,4 azaldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör