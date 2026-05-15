Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK açıkladı: İnşaat üretim endeksi belli oldu
Giriş Tarihi: 15.05.2026 10:03

TÜİK açıkladı: İnşaat üretim endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı İnşaat Üretim Endeksi verilerine göre; İnşaat üretimi yıllık %1,2 azaldı.

TÜİK açıkladı: İnşaat üretim endeksi belli oldu
  • ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı İnşaat Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; İnşaat üretimi yıllık %1,2 azaldı

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %8,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %0,9 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %4,5 AZALDI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,3 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %4,4 azaldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK #İNŞAAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜİK açıkladı: İnşaat üretim endeksi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA