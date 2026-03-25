TÜİK açıkladı: Mart ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mart ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini yayımladı. Buna göre; Güven endeksi hizmet sektöründe %0,5 azaldı, perakende ticaret sektöründe %2,0 azaldı, inşaat sektöründe %3,9 azaldı.



Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,5 oranında azalarak 113,2 değerini, perakende ticaret sektöründe %2,0 oranında azalarak 113,6 değerini ve inşaat sektöründe %3,9 oranında azalarak 80,6 değerini aldı.

